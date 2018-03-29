Мэй и Меркель cговорились противостоять России

Премьер-министр Великобритании и канцлер Германии провели телефонный разговор.
Британский премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять якобы «усилившейся агрессии» со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии офиса премьера Великобритании по итогам телефонных переговоров между Мэй и Меркель.
«Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России», — приводит РИА Новости текст заявления.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.