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Мэй и Меркель cговорились противостоять России
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Мэй и Меркель договорились противостоять «усилившейся агрессии» со стороны России 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Globallookpress
Премьер-министр Великобритании и канцлер Германии провели телефонный разговор.
Британский премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять якобы «усилившейся агрессии» со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии офиса премьера Великобритании по итогам телефонных переговоров между Мэй и Меркель.
«Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России», — приводит РИА Новости текст заявления.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.
Ранее сообщалось, что Вена обвинила Лондон в давлении в связи с «делом Скрипаля». По словам главы австрийского МИД, британский посол в Австрии неоднократно пытался давить на официальные структуры в Вене, чтобы вынудить к высылке из страны российских дипломатов.
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