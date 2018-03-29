Мэй и Меркель cговорились противостоять России

Мэй и Меркель договорились противостоять «усилившейся агрессии» со стороны России

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В МИД Украины предложили заключить новый договор о дружбе с РФ

Австрия обвинила Великобританию в давлении в связи с «делом Скрипаля»

Друг Скрипаля попросил отключить шпиона и его дочь от аппаратов жизнеобеспечения