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Извинения Тулеева, перестановки в МИД и другие события дня
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Главные события вторника 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии

Владимир Путин поделился переживаниями о трагедии в Кемерово. О своих чувствах он рассказал на совещании по ликвидации последствия страшного пожара.
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Тулеев попросил прощения у Путина

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове.
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Германия разрешила строить «Северный поток-2»

Германия разрешила строить газопровод «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне, сообщает ТАСС.
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Тулеев назвал участников митинга в Кемерово "бузотерами"

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона, сообщает Ura.ru.
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Витас арестован

Telegram-канал Super сообщает, что певца Витаса (Виталия Грачева) приговорили к семи суткам административного ареста после стрельбы возле его загородного дома.
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Путин произвел перестановки в МИД

ТАСС
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел РФ.
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Лондон проверит активы российских олигархов

Великобритания задействовала закон «О криминальных финансах», выдав первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения».
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Украинский спортсмен стал выступать за Россию

Гимнаст Олег Степко сменил украинское гражданство на российское. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на РИА Новости.
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Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018

РИА Новости
Сборная Англии по футболу не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, подтвердил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
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