Извинения Тулеева, перестановки в МИД и другие события дня

Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Владимир Путин поделился переживаниями о трагедии в Кемерово. О своих чувствах он рассказал на совещании по ликвидации последствия страшного пожара.
Тулеев попросил прощения у Путина
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове.
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Германия разрешила строить «Северный поток-2»
Германия разрешила строить газопровод «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне, сообщает ТАСС.
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово "бузотерами"
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона, сообщает Ura.ru.
Витас арестован
Telegram-канал Super сообщает, что певца Витаса (Виталия Грачева) приговорили к семи суткам административного ареста после стрельбы возле его загородного дома.
Путин произвел перестановки в МИД
ТАСС
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел РФ.
Лондон проверит активы российских олигархов
Великобритания задействовала закон «О криминальных финансах», выдав первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения».
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Гимнаст Олег Степко сменил украинское гражданство на российское. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на РИА Новости.
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018
РИА Новости
Сборная Англии по футболу не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, подтвердил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.