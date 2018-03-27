Додон возмущен решением выслать российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства страны выслать трех российских дипломатов из-за ситуации с "делом Скрипаля" является провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", — сказал Додон.
По его словам, у Молдавии нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО, чтобы предпринимать подобные действия.
Накануне несколько десятков стран приняли решение о выдворении российских дипломатов. В Москве действия Запада назвали недружественными и пообещали дать на них адекватный ответ.