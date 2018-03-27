Ещё
Додон возмущен решением выслать российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон возмущен решением выслать российских дипломатов из Молдавии 

ТВ Центр 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства страны выслать трех российских дипломатов из-за ситуации с "делом Скрипаля" является провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", — сказал Додон.
По его словам, у Молдавии нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО, чтобы предпринимать подобные действия.
Накануне несколько десятков стран приняли решение о выдворении российских дипломатов. В Москве действия Запада назвали недружественными и пообещали дать на них адекватный ответ.
ТВ Центр: последние новости
Страны ЕС не договорились о конкретных мерах против России по "делу Скрипаля" СМИ узнали о решении США и 20 стран Европы выслать российских дипломатов Украинские радикалы подготовили план блокады Крымского моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге178
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным81
НАТО приняло меры против российских дипломатов199
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово77
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову268
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение