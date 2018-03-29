США ждут выводы ОЗХО по «делу Скрипаля»

США уверены, что ОЗХО подтвердит выводы Британии по «делу Скрипаля»

США уверены, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем расследовании "дела Скрипаля" подтвердит выводы Лондона и Вашингтона о ситуации, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Думаю, что ОЗХО проведет собственное тщательное расследование, которое докажет уже сделанную работу. Однако США уверены в тщательности расследования, проведенного Великобританией. Такого же мнения придерживаются и другие страны", — заявил Хантсман в эфире телеканала РБК.

По его словам, выводы Лондона и Вашингтона основаны на работе "профессионалов".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.