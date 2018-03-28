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Сербия отказалась высылать российских дипломатов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сербия отказалась высылать российских дипломатов 

Рамблер 18 минут назад
Сербия отказалась присоединиться к странам, объявившим о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», передает ТАСС.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Белград не будет предпринимать какие-либо меры против РФ.
«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», — сообщили в пресс-службе сербского лидера.
Ранее более 20 стран мира заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Соединенное Королевство обвинило Россию.
 Ещё 9 источников 
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