Сербия отказалась высылать российских дипломатов 

Сербия отказалась присоединиться к странам, объявившим о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», передает ТАСС.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Белград не будет предпринимать какие-либо меры против РФ.
«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», — сообщили в пресс-службе сербского лидера.
Ранее более 20 стран мира заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Соединенное Королевство обвинило Россию.