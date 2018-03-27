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Мэй призвала к дальнейшим мерам против РФ
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Мэй призвала принять дальнейшие меры против России по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.
"Вчерашний день (26.03) был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России", — заявил Мэй.
Ранее Мэй сказала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью.
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