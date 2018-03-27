США обучат украинских журналистов

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит $35 млн на реализацию пятилетней программы, которая направлена на повышение профессионализма украинских журналистов. Как говорится в программе (с которой ознакомился RT), официальные задачи — «усилить социально-активную роль СМИ в демократических процессах на Украине», а также «расширить доступ населения к качественной информации».
Кроме того, планируется повышать медиаграмотность как среди журналистов, так и среди политиков и обычных граждан для того, чтобы снизить «враждебное влияния Кремля».
«Информационная программа направлена на противодействие враждебной риторике Кремля в информационном пространстве», — отмечается в описании в программе.
Ранее в ООН констатировали сохранение на Украине практики насилия над журналистами.
Подробнее — в материале RT.