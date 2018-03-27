США обучат украинских журналистов

«Информационная программа направлена на противодействие враждебной риторике Кремля в информационном пространстве», — отмечается в описании в программе.

Кроме того, планируется повышать медиаграмотность как среди журналистов, так и среди политиков и обычных граждан для того, чтобы снизить «враждебное влияния Кремля».