Болгария отзывает посла в РФ

Болгария отзывает своего посла в России для консультаций. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на заявление болгарского правительства.
Между тем 24 марта болгарское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором указало, что власти Болгарии не принимали решение о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.