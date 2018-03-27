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Еще три страны вышлют российских дипломатов
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Ирландия, Болгария и Молдавия объявили о высылке российских дипломатов 

Рамблер 1 час назад
Ирландия вышлет одного российского дипломата, а Болгария отзовет своего посла в России для консультаций. О принятии аналогичного решения сообщила и Молдавия, которая вышлет трех российских дипломатов.
Премьер-министр Болгарии приказал послу вернуться в Софию для консультаций c правительством страны по «делу Скрипаля», передает RNS.
Молдавия дала дипломатам РФ неделю, чтобы покинуть территорию страны.
>> 17 стран высылают российских дипломатов
Ранее о высылке российских дипломатов заявили США, Канада, Украина, Норвегия, Албания, Македония и 16 стран Европейского союза, в том числе Германия, Франция, Испания и Нидерланды.
Причиной высылки послужило отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором Великобритания обвинила Россию.
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