Еще одна страна вышлет российского дипломата

Ирландия объявила о выдворении одного российского дипломата

"Аккредитация одного из его (посла РФ) сотрудников с дипломатическим статусом будет прекращена", — цитирует телеканал главу МИД Саймона Ковени. Ирландия выдворит одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля ", сообщает телеканал RTE.

Канада, Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.