Еще одна страна вышлет российского дипломата

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Ирландия объявила о выдворении одного российского дипломата 

РИА Новости 1 час назад
Ирландия выдворит одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля", сообщает телеканал RTE.
"Аккредитация одного из его (посла РФ) сотрудников с дипломатическим статусом будет прекращена", — цитирует телеканал главу МИД Саймона Ковени.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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