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Словакия вышлет российского дипломата
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Словакия объявила о высылке российского дипломата 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Octav Ganea/Inquam Photos via Reuters
Власти Словакии приняли решение об отзыве своего посла в Москве для консультаций, пишет Nový Čas.
Отмечается, что это решение было принято на заседании правительства. По словам главы МИД Словакии Мирослава Лайчака, этот шаг является серьезным дипломатическим актом, который не использовался в течение 25 лет.
Ранее Черногория объявила о высылке российского дипломата.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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