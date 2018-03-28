Словакия вышлет российского дипломата

Словакия объявила о высылке российского дипломата

Власти Словакии приняли решение об отзыве своего посла в Москве для консультаций, пишет Nový Čas.

Отмечается, что это решение было принято на заседании правительства. По словам главы МИД Словакии Мирослава Лайчака, этот шаг является серьезным дипломатическим актом, который не использовался в течение 25 лет.

Ранее Черногория объявила о высылке российского дипломата.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.