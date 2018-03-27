Джонсон поблагодарил страны за высылку дипломатов РФ

Глава МИД Великобритании выразил благодарность всем государствам, принявшим решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
«Никогда раньше столько стран вместе не высылали российских дипломатов… Эти союзники Британии осознанно поставили себя под угрозу возмездия», — написал Джонсон в колонке для издания The Times.
Министр отметил, что, в свою очередь, поддержавшие Британию страны могут столкнуться с высылкой своих дипломатов из России.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
В МИД России заявили, что ответят каждой стране, выславшей дипломатов.