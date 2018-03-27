Премьер Польши выступил за дружественные отношения с РФ

Премьер Польши выступил за развитие дружественных отношений с Россией

«Мы хотим как можно более дружественных отношений с соседями, в том числе с Россией. Но мы не наивные, мы — реалисты», — подчеркнул Моравецкий. Польша стремится к дружественным отношениям с Россией , однако предпочитает при этом укреплять свои оборонные возможности. Такое мнение выразил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP.

Он пояснил, что «эти дружественные отношения» должны быть «укреплены военной силой и за счёт солидарности» с НАТО

Ранее он заявил, что первые системы ПВО Patriot поступят в страну в 2022 году.

Также в МИД Польши сообщали, что будут использовать любые средства защиты стран НАТО от России.