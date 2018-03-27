Ещё
Премьер Польши выступил за дружественные отношения с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Польши выступил за развитие дружественных отношений с Россией 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Reuters
Польша стремится к дружественным отношениям с Россией, однако предпочитает при этом укреплять свои оборонные возможности. Такое мнение выразил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP.
«Мы хотим как можно более дружественных отношений с соседями, в том числе с Россией. Но мы не наивные, мы — реалисты», — подчеркнул Моравецкий.
Он пояснил, что «эти дружественные отношения» должны быть «укреплены военной силой и за счёт солидарности» с НАТО.
Ранее он заявил, что первые системы ПВО Patriot поступят в страну в 2022 году.
Также в МИД Польши сообщали, что будут использовать любые средства защиты стран НАТО от России.
В начале ноября 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал НСН отношения России и Польши.
RT на русском: последние новости
Болгария отзывает своего посла в России для консультаций Джонсон рассказал, почему Запад не может выстроить отношения с Россией В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще две страны вышлют российских дипломатов148
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово108
Путин произвел перестановки в МИД76
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»793
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение