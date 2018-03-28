Радикалы пикетируют офис телеканала в Киеве

Радикалы из запрещенной в РФ украинской националистической организации "Братство" в среду пришли с пикетом к зданию телеканала ZIK в Киеве и заявляют, что намерены блокировать телеканал, сообщает издание "Страна.ua".
По данным издания, националисты протестуют против возможной, по их мнению, продажи телеканала лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал полицию привлечь к ответственности радикалов, которые в открытую угрожают журналистам.
"Это позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам… Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Ранее телеканал ZIK заявил, что его могут захватить радикальные организации по заказу властей и администрации президента. Во вторник на сайте канала появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис телеканала по просьбе журналистов.
Партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Национальную дружину" откровенно неонацистской организацией.