Ещё
Радикалы пикетируют офис телеканала в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Радикалы пикетируют офис телеканала ZIK в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радикалы из запрещенной в РФ украинской националистической организации "Братство" в среду пришли с пикетом к зданию телеканала ZIK в Киеве и заявляют, что намерены блокировать телеканал, сообщает издание "Страна.ua".
По данным издания, националисты протестуют против возможной, по их мнению, продажи телеканала лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал полицию привлечь к ответственности радикалов, которые в открытую угрожают журналистам.
"Это позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам… Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую ​​публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Ранее телеканал ZIK заявил, что его могут захватить радикальные организации по заказу властей и администрации президента. Во вторник на сайте канала появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис телеканала по просьбе журналистов.
Партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Национальную дружину" откровенно неонацистской организацией.
РИА Новости: последние новости
В МИД Австрии объяснили, почему отказались высылать российских дипломатов В Раде предложили официально вывешивать флаг ОУН-УПА* на зданиях госорганов Черногория высылает одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке121
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово327
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение