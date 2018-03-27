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Украина пожалуется на РФ в ООН из-за телефонного кода
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Украина пожалуется на Россию в ООН из-за телефонного кода в Крыму 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста по факту присвоения региону российского телефонного кода.
Международный союз электросвязи, действующий в системе ООН, еще в первой половине марта признал российскую телефонную нумерацию на территории полуострова, об этом 12 марта сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Однако реакция Незалежной последовала только сейчас.
Как заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель министра информационной политики Украины Эмине, украинский МИД уже готовит ноту протеста. Об этом сообщает ТАСС.
«В операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код +79, — заявила она. — Позиция Украины состоит в том, что эти коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту. Мы надеемся, что она будет передана в ООН».
16 марта 2014 года в Крыму и в Севастополе прошли референдумы по вопросу о воссоединении с Россией. Большинство крымчан ответили воссоединению «да». 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении новых субъектов в состав Российской Федерации. 21 марта договор был ратифицирован Советом Федерации. Тем не менее в Киеве отказываются признавать итоги референдума, называя Крым «временно оккупированной территорией Украины». Вместе с тем, по мнению экспертов, шансы Украины вернуть Крым равны нулю.
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