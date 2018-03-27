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Джонсон: разведке РФ придется долго приходить в себя
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Глава МИД Британии заявил, что российской разведке придется долго приходить в себя 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в статье для The Times прокомментировал массовую высылку российских разведчиков из десятков стран. Он считает, что это может стать переломным моментом для России.
«Не стоит недооценивать влияние этих мер на российские шпионские сети. Когда министерство иностранных дел выслало 23 незадекларированных разведчика из российского посольства в Лондоне, мы лишили сил старательно сформированную операцию Кремля в Великобритании. Вчерашние действия нанесли еще один удар, после которого российской разведке понадобится много лет, чтобы прийти в себя», — написал политик.
Он отметил, что союзников Лондона не удержала стандартная тактика России [ответная высылка дипломатов], к которой она прибегает во избежание давления. Джонсон обвинил политиков в о лжи, которая якобы стала распространяться через СМИ после того, как Сергей и Юлия Скрипаль оказались в реанимации. По словам Джонсона, в МИД Великобритании насчитали в российских государственных СМИ 21 версию событий.
Джонсон отверг эффективность тактики сомнений, которую якобы строит Кремль. По его словам, западный альянс принял решительные меры, и партнеры Великобритании объединились против безрассудных амбиций Кремля.
Москва, между тем, просит посольства США и Великобритании предоставить информацию из «распечатки» британской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне полтора десятка стран ЕС, а также Украина, США и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов. В Кремле заявили, что Россия ответит на высылку дипломатов, которую, по мнению Москвы, устроили Британия и США.
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