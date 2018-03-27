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Кличко поручил проверить все ТРЦ в Киеве
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Кличко поручил проверить все ТРЦ в Киеве после пожара в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко поручил организовать проверки всех торгово-развлекательных центров украинской столицы после пожара в российском Кемерове. Об этом сообщил заместитель главы Киевской горадминистрации Пётр Пантелеев.
«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей», — сказал чиновник.
Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений упорядочить и обеспечить надёжную работу систем противопожарной безопасности.
Отмечается, что проверки будут проводить совместно городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, унёсший жизни 64 человек.
28 марта в России объявлен общенациональный траур.
RT на русском: последние новости
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