Лукашенко прокомментировал задержания в Минске и реакцию Европы

"Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого", — сказал Лукашенко во время встречи с Шуневичем. Это заявление прозвучало в ходе обсуждения обстановки в Минске , которая сложилась в воскресенье. Двадцать пятого марта в столице прошел разрешенный властями концерт у Большого театра оперы и балета. Одновременно была попытка провести несанкционированное шествие. Правоохранительные органы пресекли ее. Правозащитники сообщили о задержании около 100 человек.

"Вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело — делать заявления. Но не дай бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию — за что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей", — сказал Лукашенко. Глава государства также прокомментировал реакцию европейских структур на задержания. В частности, пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Коцьянчич озвучила заявление Евросоюза , который назвал реакцию властей на несанкционированную акцию непропорциональной.

Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны, по словам президента, пресекаться мгновенно. "Они должны понимать и слышать, что это не выдумка милиции", — особо подчеркнул он.