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СМИ: в отношениях РФ и Грузии возможен прорыв
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СМИ заговорили о возможном прорыве в отношениях России и Грузии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В преддверии международных Женевских дискуссий, которые пройдут 27-28 марта, СМИ заговорили о возможном прорыве в российско-грузинских отношениях: незадолго до очередного раунда переговоров власти Грузии открыто призвали Россию сделать действенные шаги навстречу друг другу. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Женевские переговоры — один из двух существующих на сегодняшний день форматов прямого грузино-российского диалога. Дипломатические отношения между странами были прерваны в августе 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Главной темой предстоящих дискуссий должно стать заявление о неприменении силы, работа над которым началась еще в 2012 году.
Необходимость принятия подобного заявления участник переговоров с российской стороны, замглавы МИД Григорий Карасин уже обсудил с сопредседателями от Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Более того, российская газета "Коммерсант" сообщила, что может быть достигнут долгожданный прорыв. В статье было отмечено, что участники переговоров — Грузия, Россия, США, власти Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели консультаций готовят совместную декларацию о неприменении силы в отношениях в регионе.
По информации издания, Карасин выразил надежду, что заявление будет принято на предстоящих переговорах. По словам дипломата, в устной декларации не будет затрагиваться вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии.
Иную информацию озвучил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Менее чем за неделю до переговоров он заявил, что принятие заявления на этом раунде не ожидается.
По его словам, Грузия работает над тем, чтобы заявление отвечало ее государственным интересам, и намерена продолжить переговоры по тексту.
Разговорам о возможном прорыве в Женеве предшествовало заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Глава правительства обратился к властям России с призывом пойти навстречу друг к другу. Премьер также заявил, что готов к прямому диалогу с абхазами и осетинами.
Кроме того, Квирикашвили выразил надежду на поднятие Женевских переговоров на более высокий уровень, подчеркнув, что сам готов участвовать в них.
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