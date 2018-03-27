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Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
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Опубликовано видео падения солдата во время выступления Порошенко 

РИА Новости 2 часа назад
В Сети появилось видео, на котором солдат почетного караула президента Украины потерял сознание во время выступления Петра Порошенко.
Инцидент произошел в начале церемонии в честь погибших бойцов Нацгвардии. На кадрах видно, как один из знаменосцев, стоящих по обе стороны от главы государства, пошатнулся и упал на колени, повалив на землю президентский штандарт.
В этот момент к нему подбежал глава Нацгвардии и "прикрыл" собой незадачливого солдата, которого сразу же подняли и увели со сцены.
Военнослужащие уже не первый раз падают в обморок на торжественных мероприятиях с участием президента Украины. Так, глава погранслужбы страны Виктор Назаренко внезапно потерял сознание во время выступления в Киеве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отмечается, что упавшего Назаренко буквально вынесли из зала.
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