Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко

Опубликовано видео падения солдата во время выступления Порошенко

В Сети появилось видео, на котором солдат почетного караула президента Украины потерял сознание во время выступления Петра Порошенко

Инцидент произошел в начале церемонии в честь погибших бойцов Нацгвардии. На кадрах видно, как один из знаменосцев, стоящих по обе стороны от главы государства, пошатнулся и упал на колени, повалив на землю президентский штандарт.

В этот момент к нему подбежал глава Нацгвардии и "прикрыл" собой незадачливого солдата, которого сразу же подняли и увели со сцены.