Посол США оценил доказательства по делу Скрипаля

Посол США в России оценил доказательства по делу Скрипаля

«Они [британцы] подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом», — заявил он, отвечая на вопрос о неоспоримости предоставленных фактов. Он добавил, что России стоит обратить внимание на эту информацию. Однако, по словам Хантсмана, распечатки раздавали лишь тем, кто был на встрече, широкая общественность их не увидела. По его словам, Вашингтон полностью доверяет информации, предоставленной британской стороной на брифинге для дипломатов. Он добавил, что картина была «достаточно ясной» для всех присутствовавших.

«Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств [причастности Москвы] достаточно», — сказал он. Глава диппредставительства также отметил, что не может лично делать выводов о том, является ли отравление провокацией.

В то же время Хантсман рассказал о сильных связях между народами США и России в разных сферах, в частности в освоении космического пространства. Он также понадеялся на восстановление отношений.

Украина, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия Канада и ряд европейских стран.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.