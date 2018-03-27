Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Возможна ли кемеровская трагедия на Украине?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор зарубежных СМИ: Возможна ли кемеровская трагедия на Украине? 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Возможности и последствия войны в космосе

Ливанское издание Al Binaa рассказало о возможности и последствиях войны США с Россией и Китаем в космосе. По словам автора публикации, возможная конфронтация в космосе потребует создания нового оружия — противоспутникового. Оно должно быть мощнее всего имеющегося ныне и использовать лазерные технологии для уничтожения или «ослепления» спутников. «Целью» же России и Китая в подобной войне могут стать американские системы, наблюдающие за передвижением военных и баллистических ракет: их потеря лишит США возможности контролировать передвижение вооруженных сил, а также приведет к хаосу в самой стране, так как, например, перестанут работать банковские карты.

Возможна ли кемеровская трагедия на Украине?

Портал «Вести» рассказал, может ли повториться на Украине трагедия, подобная пожару в Кемерове. По словам автора статьи, гибель детей в торговом центре «Зимняя вишня» — один из тех случаев, когда украинцы готовы посочувствовать россиянам. Между тем жители Украины опасаются повторения трагедии в своей стране: торговые центры «никто не проверяет», а службу пожарной безопасности Украины «разрушила коррупция». Юрист Анна Маляр уверена, что подобный пожар может случиться на Украине в любой момент.
«Невыгодно соблюдать правила. Выгоднее заплатить взятку», — считает она.

«Смертельная деликатность Франции»

Франция увязла в «смертельной деликатности», отказываясь лишать гражданства нелегальных мигрантов и преступников. Об этом газете Le Figaro сообщил глава Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль. По его словам, французскому правосудию необходимо систематически применять административные и юридические инструменты, чтобы изолировать нелегалов и преступников, иначе теракты, которые с 2014 года совершают в основном французы «с иммиграционными корнями», не прекратятся никогда.

Норвежское спортивное чудо получило объяснение

Зарубежные СМИ задаются вопросом, как «крошечной» Норвегии удается побеждать на Олимпийских играх таких «гигантов», как Германия и Австрия, сообщает NRK. По словам автора статьи, немцы пытаются объяснить это деятельностью Olympiatoppen, норвежской организации, которая руководит спортсменами и поддерживает их. Между тем австриец Александр Штокль, тренирующий норвежскую команду по прыжкам с трамплина, в беседе с местным изданием объяснил успех подопечных и всех норвежцев «временем, проведенным на природе».

«Вымирает не Украина, вымирает вся Европа»

Глава Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила «Вестям», что «вымирает» не Украина, а вся Европа. По ее словам, высокая смертность наблюдается во всем регионе, а свидетельствует это о том, что «европейская раса выполнила свою цивилизационную миссию и теперь уходит с мировой арены».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД33
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»447
Тулеев попросил прощения у Путина432
Трамп начал терять уважение Путина238
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову209
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение