Обзор зарубежных СМИ: Возможна ли кемеровская трагедия на Украине?

Возможности и последствия войны в космосе

Россией и Возможна ли кемеровская трагедия на Украине? Ливанское издание Al Binaa рассказало о возможности и последствиях войны США Китаем в космосе. По словам автора публикации, возможная конфронтация в космосе потребует создания нового оружия — противоспутникового. Оно должно быть мощнее всего имеющегося ныне и использовать лазерные технологии для уничтожения или «ослепления» спутников. «Целью» же России и Китая в подобной войне могут стать американские системы, наблюдающие за передвижением военных и баллистических ракет: их потеря лишит США возможности контролировать передвижение вооруженных сил, а также приведет к хаосу в самой стране, так как, например, перестанут работать банковские карты.

Портал «Вести» рассказал, может ли повториться на Украине трагедия, подобная пожару в Кемерове . По словам автора статьи, гибель детей в торговом центре «Зимняя вишня» — один из тех случаев, когда украинцы готовы посочувствовать россиянам. Между тем жители Украины опасаются повторения трагедии в своей стране: торговые центры «никто не проверяет», а службу пожарной безопасности Украины «разрушила коррупция». Юрист Анна Маляр уверена, что подобный пожар может случиться на Украине в любой момент.

«Невыгодно соблюдать правила. Выгоднее заплатить взятку», — считает она. «Смертельная деликатность Франции»

Норвежское спортивное чудо получило объяснение Франция увязла в «смертельной деликатности», отказываясь лишать гражданства нелегальных мигрантов и преступников. Об этом газете Le Figaro сообщил глава Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль. По его словам, французскому правосудию необходимо систематически применять административные и юридические инструменты, чтобы изолировать нелегалов и преступников, иначе теракты, которые с 2014 года совершают в основном французы «с иммиграционными корнями», не прекратятся никогда.

«Вымирает не Украина, вымирает вся Европа» Зарубежные СМИ задаются вопросом, как «крошечной» Норвегии удается побеждать на Олимпийских играх таких «гигантов», как Германия Австрия , сообщает NRK. По словам автора статьи, немцы пытаются объяснить это деятельностью Olympiatoppen, норвежской организации, которая руководит спортсменами и поддерживает их. Между тем австриец Александр Штокль, тренирующий норвежскую команду по прыжкам с трамплина, в беседе с местным изданием объяснил успех подопечных и всех норвежцев «временем, проведенным на природе».

Глава Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила «Вестям», что «вымирает» не Украина, а вся Европа. По ее словам, высокая смертность наблюдается во всем регионе, а свидетельствует это о том, что «европейская раса выполнила свою цивилизационную миссию и теперь уходит с мировой арены».