Обзор зарубежных СМИ: Возможна ли кемеровская трагедия на Украине? 

Возможности и последствия войны в космосе
Ливанское издание Al Binaa рассказало о возможности и последствиях войны США с Россией и Китаем в космосе. По словам автора публикации, возможная конфронтация в космосе потребует создания нового оружия — противоспутникового. Оно должно быть мощнее всего имеющегося ныне и использовать лазерные технологии для уничтожения или «ослепления» спутников. «Целью» же России и Китая в подобной войне могут стать американские системы, наблюдающие за передвижением военных и баллистических ракет: их потеря лишит США возможности контролировать передвижение вооруженных сил, а также приведет к хаосу в самой стране, так как, например, перестанут работать банковские карты.
Возможна ли кемеровская трагедия на Украине?
Портал «Вести» рассказал, может ли повториться на Украине трагедия, подобная пожару в Кемерове. По словам автора статьи, гибель детей в торговом центре «Зимняя вишня» — один из тех случаев, когда украинцы готовы посочувствовать россиянам. Между тем жители Украины опасаются повторения трагедии в своей стране: торговые центры «никто не проверяет», а службу пожарной безопасности Украины «разрушила коррупция». Юрист Анна Маляр уверена, что подобный пожар может случиться на Украине в любой момент.
«Невыгодно соблюдать правила. Выгоднее заплатить взятку», — считает она.
«Смертельная деликатность Франции»
Франция увязла в «смертельной деликатности», отказываясь лишать гражданства нелегальных мигрантов и преступников. Об этом газете Le Figaro сообщил глава Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль. По его словам, французскому правосудию необходимо систематически применять административные и юридические инструменты, чтобы изолировать нелегалов и преступников, иначе теракты, которые с 2014 года совершают в основном французы «с иммиграционными корнями», не прекратятся никогда.
Норвежское спортивное чудо получило объяснение
Зарубежные СМИ задаются вопросом, как «крошечной» Норвегии удается побеждать на Олимпийских играх таких «гигантов», как Германия и Австрия, сообщает NRK. По словам автора статьи, немцы пытаются объяснить это деятельностью Olympiatoppen, норвежской организации, которая руководит спортсменами и поддерживает их. Между тем австриец Александр Штокль, тренирующий норвежскую команду по прыжкам с трамплина, в беседе с местным изданием объяснил успех подопечных и всех норвежцев «временем, проведенным на природе».
«Вымирает не Украина, вымирает вся Европа»
Глава Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила «Вестям», что «вымирает» не Украина, а вся Европа. По ее словам, высокая смертность наблюдается во всем регионе, а свидетельствует это о том, что «европейская раса выполнила свою цивилизационную миссию и теперь уходит с мировой арены».