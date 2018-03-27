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Польша отгородится от Украины забором
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Польша построит забор на границе с Белоруссией и Украиной для борьбы с АЧС 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
В сентябре Польша может приступить к строительству на своей восточной границе забора длиной примерно в 1 тыс. километров с целью воспрепятствовать миграции кабанов, переносящих африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщил агентству PAP польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель.
"На заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре", — сказал он.
По словам главы сельскохозяйственного ведомства, заграждение, призванное защитить польских кабанов от контактов с их сородичами из Белоруссии и с Украины, будет сделано из металлической сетки. Высота забора составит около двух метров. При этом толстая сетка будет заглублена в землю еще на полметра, чтобы кабаны не могли ее подрыть и соорудить нечто вроде "подземного хода". Строительство должно быть завершено в течение трех-четырех месяцев. Его стоимость оценивается примерно в 300 млн злотых (около $88 млн). Заграждение будет возводиться одновременно в разных местах, чтобы сначала перекрыть существующие кабаньи тропы, а уже потом замкнуть забор в одну сплошную линию. Еще в феврале, говоря о необходимости сооружения забора от кабанов, министр Юргель утверждал, что стоимость сооружения не превысит 150 млн злотых (около $44 млн).
Первые случаи АЧС были зарегистрированы в Польше в феврале 2014 года. С тех пор специалисты Главной ветеринарной инспекции зафиксировали свыше ста случаев заболевания АЧС у домашних свиней. У кабанов это заболевание встречалось почти в 10 раз чаще — было обнаружено 1267 таких случаев. Специалисты утверждают, что наиболее подвержены риску этого безвредного для людей, но смертельного для свиней и кабанов заболевания, районы юго-востока Польши, граничащие с Украиной.
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