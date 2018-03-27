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В Пекине заметили таинственный поезд из КНДР
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Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спецпоезд из Северной Кореи, прибывший в Пекин накануне, во вторник отбыл с пекинского вокзала, сообщило агентство Киодо.
Поскольку на подобном поезде выезжали с визитами в Китай и Россию прежние лидеры КНДР, не исключается, что на этот раз мог совершить поездку в Пекин нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. Однако, как отмечает Киодо, пока неясно, был ли Ким Чен Ын в этом поезде. Если он действительно побывал в Китае, это был бы первый зарубежный визит лидера КНДР.
Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.
Южнокорейские СМИ также предполагают, что в поезде из КНДР в Пекин могла съездить сестра Ким Чен Ына, его близкая помощница Ким Ё Чжон. По другим данным, которые приводит Киодо, Китай мог посетить формальный глава государства Ким Ен Нам.
Государственные СМИ КНР и Северной Кореи пока ничего не сообщают на этот счет.
По данным Киодо, во вторник вокруг государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине усилили охрану. Утром в тот же день оттуда несколько автомобилей отправились в "силиконовую долину" Китая.
В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.
Япония, которая совсем недавно выступала против диалога с Пхеньяном из-за его ядерно-ракетной программы, резко изменила свою позицию на фоне развития событий вокруг КНДР и также не исключила проведения саммита с северокорейским государством.
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