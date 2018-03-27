В Пекине заметили таинственный поезд из КНДР

Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал, пишут СМИ

Спецпоезд из Северной Кореи , прибывший в Пекин накануне, во вторник отбыл с пекинского вокзала, сообщило агентство Киодо.

Поскольку на подобном поезде выезжали с визитами в Китай Россию прежние лидеры КНДР, не исключается, что на этот раз мог совершить поездку в Пекин нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. Однако, как отмечает Киодо, пока неясно, был ли Ким Чен Ын в этом поезде. Если он действительно побывал в Китае, это был бы первый зарубежный визит лидера КНДР.

Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

По слухам, северокорейский лидер Ким Чен Ын тайно посетил Китай. По центральным улицам Пекина во вторник промчался такой кортеж, предположительно — с главой КНДР. pic.twitter.com/ABLii5qGgD— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 марта 2018 г. Южнокорейские СМИ также предполагают, что в поезде из КНДР в Пекин могла съездить сестра Ким Чен Ына, его близкая помощница Ким Ё Чжон. По другим данным, которые приводит Киодо, Китай мог посетить формальный глава государства Ким Ен Нам.

Государственные СМИ КНР и Северной Кореи пока ничего не сообщают на этот счет.

По данным Киодо, во вторник вокруг государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине усилили охрану. Утром в тот же день оттуда несколько автомобилей отправились в "силиконовую долину" Китая.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом . Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция