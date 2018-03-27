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МИД Австрии: Лондон еще не доказал вину РФ
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МИД Австрии: Лондон и ОЗХО еще не доказали причастность России к делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100-процентных доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия на данный момент придерживается отказа от высылки российских дипломатов. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Все течет, все изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идет расследование, и [со стороны Лондона и ОЗХО] еще не представлено 100-процентных доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю", — сказала Кнайсль в эфире радиостанции Oe-1, отвечая на вопрос, готова ли Австрия остаться единственной страной, которая не высылает российских дипломатов.
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