МИД Китая высказался о «деле Скрипаля»

Лондон и Москва должны разобраться в деле Скрипаля, считают в МИД Китая

КНР Хуа Чуньин. Москва и Лондон должны решить проблему "по делу Скрипаля " на основе фактов, стороны должны соблюдать международное право, избегать эскалации, заявила официальный представитель МИД "Китай внимательно следит за происходящим, мы решительно выступаем против любого применения химического оружия, но по-прежнему считаем, что эта проблема должна быть решена надлежащим образом между РФ и Великобританией на основе фактов", — заявила дипломат. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает. Она подчеркнула, что "стороны должны соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, а также избегать эскалации конфронтации".