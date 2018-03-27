МИД Китая высказался о «деле Скрипаля»

Москва и Лондон должны решить проблему "по делу Скрипаля" на основе фактов, стороны должны соблюдать международное право, избегать эскалации, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Китай внимательно следит за происходящим, мы решительно выступаем против любого применения химического оружия, но по-прежнему считаем, что эта проблема должна быть решена надлежащим образом между РФ и Великобританией на основе фактов", — заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "стороны должны соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, а также избегать эскалации конфронтации".