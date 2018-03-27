Афганистан выступил за стратегию по борьбе с терроризмом

Глава МИД Афганистана предложил принять стратегию по борьбе с терроризмом

Страны Центральной Азии должны принять региональную стратегию по борьбе с терроризмом, заявил во вторник министр иностранных дел Афганистана Салахиддин Раббани.

"Мы предлагаем принять региональную программу по борьбе с терроризмом. По нашему мнению, это является важным условием достижения мира в Афганистане", — сказал Раббани, выступая на конференции. В Ташкенте во вторник проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Он отметил, что подобная программа также позволит консолидировать усилия стран Центральной Азии и мирового сообщества в поисках новых методов борьбы с террористическими группировками.