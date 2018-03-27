Более 120 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Почти 121 тысяча человек покинула Восточную Гуту с открытия гумкоридоров

"С начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 120 тысяч 987 человек", — говорится в сообщении. Почти 121 тысяча человек покинула Восточную Гуту с момента действия гуманитарных коридоров в Сирии , сообщает Минобороны РФ

Кроме того, по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума . Как сообщается, за прошедшие сутки район покинули более 520 мирных жителей. Для них была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды.

Также добавляется, что продолжается организованное специалистами Центра возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.