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Климкин поучаствует в дебатах Совбеза ООН
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Глава МИД Украины посетит Нью-Йорк для участия в дебатах Совбеза ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин во вторник и среду посетит Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН, сообщила пресс-служба ведомства.
"Двадцать седьмого — двадцать восьмого марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира", — говорится в сообщении на сайте МИД.
По данным ведомства, участие министра в заседании предоставит возможность более подробно осветить подходы Киева к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также "позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН".
Как сообщили в МИД Украины, во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.
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