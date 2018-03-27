Четыре дипломата России покинут Канаду через 10 дней

СМИ: Канаду в течение 10 дней должны покинуть четыре российских дипломата

"Мы приняли меры по высылке четырех российских дипломатов, включая трех человек, которые работают в консульстве в Монреале, и одного здесь, в Оттаве", — заявил министр, выступая в канадском парламенте. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что четыре российских дипломата, которых канадская сторона высылает в знак солидарности с Великобританией , должны покинуть территорию страны в течение десяти дней, сообщает газета Presse.

По его словам, выдача разрешения на работу еще для трех человек приостановлена.

Ранее канадский МИД сообщил, что Канада в знак солидарности с Великобританией высылает четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства, а также отказывает в заявке на аккредитацию еще трех сотрудников российского правительства . При этом, отмечают в МИД, Канада готова к продолжению диалога и взаимодействия с Россией по проблемам, представляющим общие вызовы, и подчеркивает, что нынешние "меры не нацелены против российского народа, с которым у Канады есть продолжительные плодотворные отношения".