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Четыре дипломата России покинут Канаду через 10 дней
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СМИ: Канаду в течение 10 дней должны покинуть четыре российских дипломата 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что четыре российских дипломата, которых канадская сторона высылает в знак солидарности с Великобританией, должны покинуть территорию страны в течение десяти дней, сообщает газета Presse.
"Мы приняли меры по высылке четырех российских дипломатов, включая трех человек, которые работают в консульстве в Монреале, и одного здесь, в Оттаве", — заявил министр, выступая в канадском парламенте.
По его словам, выдача разрешения на работу еще для трех человек приостановлена.
Ранее канадский МИД сообщил, что Канада в знак солидарности с Великобританией высылает четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства, а также отказывает в заявке на аккредитацию еще трех сотрудников российского правительства. При этом, отмечают в МИД, Канада готова к продолжению диалога и взаимодействия с Россией по проблемам, представляющим общие вызовы, и подчеркивает, что нынешние "меры не нацелены против российского народа, с которым у Канады есть продолжительные плодотворные отношения".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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