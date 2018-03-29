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Арбил в Сирии покинуло больше пяти тысяч боевиков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сирии населенный пункт Арбил в среду покинуло больше пяти тысяч боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Hasan Mohamed
В среду населенный пункт Арбил в Восточной Гуте в Сирии покинуло около 5,3 тысячи боевиков и членов их семей, они перевезены в провинцию Идлиб, сообщает Минобороны РФ.
Поясняется, что на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" с 24 марта продолжается вывод боевиков группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута).
"Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты, не снижается. По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
"С начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 24 тысяч 912 человек", — добавляют в ведомстве.
В Минобороны также сообщают, что 28 марта при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников, также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат.
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