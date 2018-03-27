Макрон предложил дату и время высылки дипломатов РФ

NYT: Макрон предложил дату и время заявления ЕС о высылки дипломатов РФ

Она изложила данные, полученные от четырех европейских должностных лиц высокого ранга. По их словам, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель первыми поддержали требование премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предпринять конкретные действия против Москвы в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Они обговорили тактику дальнейших шагов с Мэй до рабочего ужина в расширенном составе 22 марта. Франция предоставила Великобритании техническую поддержку в проведении экспертизы улик и пришла к тем же выводам, что и Лондон.

К утру 23 марта главы государства и правительств ЕС согласились с доводами "тройки". Президент Франции предложил всем участникам саммита в Брюсселе разъехаться, чтобы определиться конкретно о выдворении российских дипломатов в понедельник.

"Давайте сделаем это в понедельник в 15:00", — привел слова Макрона один из источников издания.

Окончательное решение было принято утром 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе. Текст заявления был подготовлен для главы Евросовета Дональда Туска, участвовавшего в саммите ЕС — Турция в болгарской Варне.