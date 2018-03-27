Госдеп США отреагировал на трагедию в России

Госдеп США: наши мысли с народом России в это печальное время

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт выразила соболезнования в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове , в котором погибли по меньшей мере 64 человек. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. Наши мысли с народом России в это печальное время», — написала она в Twitter. Ранее в Белом доме выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. Кемеровской области после пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, был объявлен трёхдневный траур.