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Новая Зеландия запретит въезд ряду россиян
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Новая Зеландия запретит въезд ряду россиян после инцидента в Солсбери 

РИА Новости 27 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Ben Stansall
Правительство Новой Зеландии рассматривает введение запрета для нескольких россиян в связи с инцидентом в британском Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов из страны. Ардерн отметила, что власти страны провели проверку и выяснили, что в Новой Зеландии нет скрытых сотрудников разведки, о высылке которых ранее, по ее словам, заявляли многие страны.
В интервью Radio New Zealand в четверг она отметила, что власти страны не сближаются с РФ. "Вовсе нет — самым уместным, что я могла сделать как премьер-министр, — проконсультироваться у спецслужб, есть ли кто-то в Новой Зеландии, кого нужно немедленно выслать. Я сделала это, и они сообщили мне, что таких людей нет. Теперь я попросила министерство иностранных дел уведомить меня, есть ли люди, которым нужно отклонить визы в Новую Зеландию", — сказала она.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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