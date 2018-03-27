Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ

Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов

Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов из страны, сообщает радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

По данным радиостанции, Ардерн заявила, что российские дипломаты, решение о высылке которых ранее приняли многие страны, являются скрытыми сотрудниками разведки. "Мы провели проверку, у нас в Новой Зеландии таких нет, но если бы были, мы бы их выслали", — приводит радиостанция слова премьер-министра.

Австралия ранее решила выслать двух российских дипломатов, определив их как "скрытых сотрудников разведки", в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Канада, Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.