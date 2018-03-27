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Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ
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Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © Flickr / PhillipC
Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов из страны, сообщает радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.
По данным радиостанции, Ардерн заявила, что российские дипломаты, решение о высылке которых ранее приняли многие страны, являются скрытыми сотрудниками разведки. "Мы провели проверку, у нас в Новой Зеландии таких нет, но если бы были, мы бы их выслали", — приводит радиостанция слова премьер-министра.
Австралия ранее решила выслать двух российских дипломатов, определив их как "скрытых сотрудников разведки", в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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