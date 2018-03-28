МИД Австралии заподозрил российских послов в шпионаже

"Вообще-то, это очень смешной вопрос. Я был бы счастлив увидеть, как вы зададите этот вопрос кому-то из послов здесь в Канберре", — ответил Логинов на вопрос о дипломатах-шпионах. В интервью телеканалу Бишоп заявила, что подозревает российских послов в шпионаже — такие данные ей предоставила австралийская разведка.

Он подчеркнул, что в посольстве никогда не работали шпионы.

Ранее сообщалось, что Австралия высылает двух российских дипломатов.