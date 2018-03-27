Ещё
​​​​​​​Австралия вышлет двух российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралия присоединилась к мерам против России 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Австралия вышлет российских дипломатов вслед за другими государствами, ранее решившими отправить в Москву сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщает The Australian во вторник, 27 марта.
«Два российских дипломата, названные "скрытыми сотрудниками разведки" должны будут покинуть Австралию в течение семи дней, — говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Малкольма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп. — Это решение — ответ на шокирующую атаку, первое нападение с использованием химического оружия в Европе со времен окончания Второй мировой войны».
Канберра присоединилась к обвинениям Лондона в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям британской стороны они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 24.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева158
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово435
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову46
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение