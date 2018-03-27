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России озвучили условие дружбы с Западом
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Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

Джонсон призвал правительство России «измениться» ради дружбы с Западом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с российским народом, но мяч сейчас на стороне российского правительства.
"Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий — ред.)", — сказал Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
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