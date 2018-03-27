Ещё
В СБУ объяснили высылку Киевом российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СБУ объяснили высылку Киевом российских дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: EPA
Cлужба безопасности Украины направила в местный МИД некие доказательства «целенаправленной деятельности во вред Украине» со стороны 13 российских дипломатов, которых Киев решил выслать.
В сообщении СБУ говорится, что ведомство направило в МИД Украины «соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко распорядился выслать из страны 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Всего же о высылке российских дипломатов объявили полтора десятка стран ЕС. Так, США решили выслать 60 дипломатов, четверых россиян назвала персонами нон-грата Канада.
Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.
Ряд стран, в том числе Турция, Австрия, Болгария, Мексика, отказались присоединяться к провокации, устроенной властями Британии и США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Джонсон: Ради дружбы с Западом правительство России «должно измениться» Словакия и Новая Зеландия объяснили отказ высылать российских дипломатов Канада решила выслать российских дипломатов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина347
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову184
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева204
Трамп начал терять уважение Путина150
Жизнь зла
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
01:45
Метро перешло на усиленный режим работы
Новости Москвы
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение