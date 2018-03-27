Украина объяснила высылку российских дипломатов

Cлужба безопасности Украины направила в местный МИД некие доказательства «целенаправленной деятельности во вред Украине» со стороны 13 российских дипломатов, которых Киев решил выслать.
В сообщении СБУ говорится, что ведомство направило в МИД Украины «соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко распорядился выслать из страны 13 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Всего же о высылке российских дипломатов объявили полтора десятка стран ЕС. Так, США решили выслать 60 дипломатов, четверых россиян назвала персонами нон-грата Канада.
Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.