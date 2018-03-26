Турцию призвали улучшить отношения с Кипром и Грецией

Юнкер призвал Турцию улучшить отношения с Кипром и Грецией

"Нужно, чтобы Турция улучшила свои отношения со странами Евросоюза. Я хочу сказать о Кипре и о Греции", — сказал он. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию улучшить свои отношения с Кипром Грецией , об этом он сказан на пресс-конференции в рамках встречи ЕС-Турция в Варне, которая транслируется службами ЕС

В последние недели отношения между Грецией и Турцией резко обострились после того, как турецкий патрульный корабль таранил корабль греческой береговой охраны. Многие обозреватели заявляют об опасности военного инцидента и сравнивают ситуацию с 1996 годом. Тогда спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией.

Корабли турецкого флота также блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу.