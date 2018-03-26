Боевики обстреливают жилые районы Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии

Деръа. Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Латакия, Дамаск

Напряженной остается обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута». Действующие здесь радикальные группировки не прекращают обстрелы Дамаска и его пригородов. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко

Боевики группировки «Джейш аль-ислам» из населенного пункта дума выпустили четыре мины по столичным кварталам Дувейля, Аль-баранки и по населенному пункту Мухайям Аль-Вафедин. Погибло шесть мирных жителей, еще шесть сирийцев получили ранения. Есть разрушения. По инициативе российской стороны введена в действие двадцать восьмая «гуманитарная пауза».

Под контролем Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Арбил продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей. В ходе второго дня гуманитарной операции через этот коридор анклав покинуло 5 453 человека.

Всего за два дня гуманитарной операции из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 6 440 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

В течение дня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-вафедин вышло 523 человека. Всего за время его работы из города Дума через него вышло 25 013 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 114 238 человек. Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

25 марта проведена благотворительная акция в школе «Арабустан» города Алеппо. Воспитанникам выданы подарочные наборы и учебные пособия.