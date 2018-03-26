Испания выдала ордер на арест Пучдемона в Германии

"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", — цитирует собеседника ТАСС. Решение о заключении Пучдемона под стражу должен вынести суд. Ордер на арест Карлеса Пучдемона получила Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг , сообщил представитель ведомства, рассматривающего дело опального политика из Каталонии.

Будут ли бывшего главу испанского региона экстрадировать, решится после католической Пасхи, которая придется на 1 апреля. На рассмотрение дела может уйти до 60 дней, добавили в Генпрокуратуре.