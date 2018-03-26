Ещё
Испания выдала ордер на арест Пучдемона в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания выдала ордер на арест Пучдемона в Германии 

Москва24 45 минут назад
Фото: ТАСС
Ордер на арест Карлеса Пучдемона получила Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг, сообщил представитель ведомства, рассматривающего дело опального политика из Каталонии.
"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", — цитирует собеседника ТАСС. Решение о заключении Пучдемона под стражу должен вынести суд.
Будут ли бывшего главу испанского региона экстрадировать, решится после католической Пасхи, которая придется на 1 апреля. На рассмотрение дела может уйти до 60 дней, добавили в Генпрокуратуре.
Ранее Верховный суд Испании решил выдать международный ордер на арест Пучдемона. После этого он был задержан в ФРГ на пути из Финляндии в Бельгию. Политика обвиняют в подстрекательстве к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.
Москва24: последние новости
Великобритания арестовывает российское имущество неизвестного происхождения В МИД РФ расценили заявление Мэй по делу Скрипаля как провокацию Мэй назвала возможное число жертв в Солсбери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ349
В России анонсировали «ответ каждому»389
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ136
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово118
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине86
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение