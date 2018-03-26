Мэй назвала возможное число жертв в Солсбери 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что от неизвестного вещества, которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли пострадать свыше 130 человек.
"Мы полагаем, что более 130 человек в Солсбери могли потенциально подвергнуться действию этого нервно-паралитического вещества", — цитирует РИА Новости выступление Мэй в британском парламенте 26 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом А234, тогда как в Москве категорически отрицают любую причастность к этому инциденту.
Ранее британские СМИ сообщили о "тайной встрече" Скрипаля перед покушением в Солсбери. Как пишет The Times, 4 марта экс-полковник ГРУ и его дочь на четыре часа отключали GPS на телефонах, возможно, чтобы тайно с кем-то встретиться.