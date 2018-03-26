Норвегия и Венгрия вышлют по одному дипломату РФ

Норвегия и Венгрия вышлют по одному российскому дипломату

Норвегия и Венгрия вслед за решением ряда стран Запада вышлют по одному российскому дипломату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Норвегии и Венгрии.