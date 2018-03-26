Норвегия и Венгрия вышлют по одному дипломату РФ

Норвегия и Венгрия вслед за решением ряда стран Запада вышлют по одному российскому дипломату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Норвегии и Венгрии.
26 марта США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке более чем ста российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на высылку российских дипломатов затронут каждую страну, принявшую данное решение.