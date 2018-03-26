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Сербы на севере Косова поднялись по тревоге
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СМИ: сербы на севере Косова поднялись по тревоге и строят баррикады 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сербы, проживающие в северной части автономного края Косово и Метохия, в настоящее время собираются в центре города Косовска-Митровица. Как сообщил телеканал Pink, они начали сооружать баррикады.
После захвата спецназом полиции непризнанной республики главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича в городе зазвучали сирены. По этому сигналу тревоги люди начали выходить на улицы. Как передает телеканал, они собираются в центре и у моста через реку Ибр, разделяющего город на сербскую и албанскую части.
Ранее в понедельник Джурич был в наручниках доставлен в Приштину. Косовское телевидение демонстрирует кадры, на которых видно, как его с заломанными руками ведут в отделение полиции под охраной вооруженных людей. Косовские СМИ опубликовали снимок, на котором албанские спецназовцы позируют с задержанным министром.
Захват был произведен, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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