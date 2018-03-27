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Нидерланды отозвали дипломата из Турции
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СМИ: Нидерланды отозвали подозреваемого в шпионаже дипломата из Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Нидерландов отозвало своего дипломата из Турции в качестве "меры предосторожности" после информации о его возможной причастности к нидерландским разведывательным службам, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на МИД королевства.
Ранее турецкая газета Daily Sabah сообщила, что в Турции задержан гражданин Нидерландов, подозреваемый в шпионаже для нидерландской военной разведки. По версии следствия, работающий в стране под "дипломатическим прикрытием" нидерландец "распространял ложную информацию о поддержке Турцией "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ и ряде стран).
Согласно NOS, в министерстве заявили, что работавший в нидерландском консульстве в Стамбуле дипломат занимался "региональными задачами". Представители МИД сообщили, что дипломат вернулся в Нидерланды в качестве "меры предосторожности" и отказались сообщить другие детали инцидента.
Турецкие СМИ сообщают, что подозреваемый, в том числе, принимал участие во встречах оппозиционных групп в Турции, представляясь сотрудником министерства обороны Нидерландов. Власти Турции открыли расследование в связи с инцидентом.
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