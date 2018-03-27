Составлен список стран, выславших послов РФ

Список стран, выславших российских послов

Власти США и 14 стран ЕС смогли достичь консолидированной позиции по России. Было принято решение публично признать причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Уже сегодня 14 государств-членов [Евросоюза] приняли решение о высылке российских дипломатов; дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в рамках ЕС, не исключаются в ближайшие дни и недели", — сказал Туск.

Ранее в этом месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Страны, высылающие российских дипломатов

США — 60 дипломатов

Великобритания — 23 дипломата

Украина — 13 дипломатов

Германия — 4 дипломата

Польша — 4 дипломата

Франция — 4 дипломата

Канада — 4 дипломата

Литва — 3 дипломата

Чехия — 3 дипломата

Нидерланды — 2 дипломата

Дания — 2 дипломата

Италия — 2 дипломата

Албания — 2 дипломата

Латвия — 1 дипломат

Эстония — 1 дипломат

Хорватия — 1 дипломат

Румыния — 1 дипломат

Венгрия — 1 дипломат

Финляндия — 1 дипломат

Швеция — 1 дипломат

Отравление Скрипаля является хорошим рычагом давления на Европу со стороны Британии и США по вопросу снятия санкций с России. Теперь можно быть уверенным, что санкции не снимут в обозримом будущем. Более того, данный инцидент может склонить страны Европы к тому, чтобы согласованно с США ввести запрет на покупку госдолга России. Нельзя не упомянуть про "Северный поток" и поставки энергоресурсов в Европу. США уже давно пытаются выбить Россию с европейского газового рынка, однако это не представляется возможным в текущей ситуации. Более того, ключевой игрок в ЕС — Германия — является основным потребителем российского газа, что не может не вызывать раздражения у Лондона. Организация политического убийства, в ходе которого пострадали мирные граждане, — это повод, с помощью которого можно добиваться от Берлина сокращения экономических связей с Россией. Стоит отметить, что уже не впервые разыгрывается подобный сценарий в отношении России. Британия и ранее обвиняла Кремль в "боевых атаках", к которым как позже выяснялась Россия не имела никакого отношения.

Этот момент хорошо проиллюстрирован в записях Фридриха Энгельса "Императорские русские действительные тайные динамитные советники": Русская дипломатия постоянно имеет в своем распоряжении всякого рода агентов, в том числе и таких, услугами которых пользуются для всяких подлостей и от которых затем отрекаются.

У меня, следовательно, пока что нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. дело рук России. Возможно, что динамит подложили ирландские руки, но более чем вероятно, что их направляли русская голова и русские деньги… С тех пор как выяснилось, что кроме официальной России никто не заинтересован в успехе этих подвигов, вопрос идет только о том, кто из этих господ является невольным и кто добровольным, платным агентом русского царизма… В последствие каких-либо доказательств связи между Россией и ирландскими террористами не было найдено, однако они и не были нужны, достаточно было обвинений. Аналогичная ситуация развивается вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские чиновники заявляют, что мир, включая ЕС, должен показать России, что первое использование нервно-паралитического вещества на европейской территории со времен Второй мировой войны не останется безнаказанным. Но пока никто не представил доказательств, которые бы смогли убедить весь мир в том, что именно российские агенты причастны к убийству Скрипаля.