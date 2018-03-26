Ещё
Посол США в России объяснил реакцию на дело Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол США в России объяснил реакцию на дело Скрипаля 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Посольство США в Москве/Twitter
Посол США в России Джон Хантсман объяснил причину жесткой реакции на дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает "Коммерсантъ".
По его словам, США не могут оставить инцидент в британском Солсбери без реакции.
"Это ответ на очень безрассудную атаку с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории. Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции. Великобритания — наш лучший друг и союзник. Мы посылаем сигнал: если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна", — заявил Хантсман.
Посол также отметил, что решение о закрытии Генконсульства России в Сиэтле, "это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб России, которые работают на территории США".
Ранее Хантсман заявил, что Вашингтон готов к улучшения отношений с Москвой, но для этого ей нужно "стать более ответственным партнером".
Газета.Ru: последние новости
Британия намерена арестовать российское имущество сомнительного происхождения Ну Украине завели дело в связи с задержанием в Азовском море судна под флагом России Джонсон о высылке российских дипломатов: этот день войдет в историю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом100
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»166
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы360
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня10
Новый антироссийский шаг142
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение