Посол США в России объяснил реакцию на дело Скрипаля

"Это ответ на очень безрассудную атаку с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории. Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции. Великобритания — наш лучший друг и союзник. Мы посылаем сигнал: если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна", — заявил Хантсман. По его словам, США не могут оставить инцидент в британском Солсбери без реакции.

Посол также отметил, что решение о закрытии Генконсульства России в Сиэтле, "это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб России, которые работают на территории США".