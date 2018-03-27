Хантсман объяснил решение выслать дипломатов РФ

Хантсман объяснил решение выслать дипломатов, несмотря на пожар в Кемерово

РФ Посол США Джон Хантсман заявил, что решение о высылке российских дипломатов было подготовлено заранее и поэтому не было отложено из-за новостей о трагедии в Кемерово

Хантсман особо отметил, что подобные шаги всегда сложно координировать, но в этот раз его поразило единодушие в вопросе.

"Это решение было принято не только США, но и десятком других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен. Время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников. Но думаю, тот факт, что о подобных мерах объявило такое количество стран, которые провели собственный анализ и обзор "дела Скрипаля", говорит о чем-то экстраординарном. За всю свою жизнь я не видел столь четко скоординированного и комплексного ответа на подобный инцидент", — сказал посол в интервью газете "Коммерсант". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась, что в день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, на словах выразив слова поддержки, на деле решили проявить "ничем не обоснованную агрессию". Она отметила, что для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Дипломат также подчеркнула, что в России всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом.

Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.